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Eventi | 26 aprile 2026, 08:05

Aprile Varzese, è il giorno del Palio degli Asini

Oggi, 26 aprile, si corre la gara tra le frazioni giunta alla sua sedicesima edizione

Aprile Varzese, è il giorno del Palio degli Asini

È il gran giorno a Varzo dove oggi, domenica 26 aprile, si corre la sedicesima edizione del Palio degli Asini. La giornata più attesa dell’Aprile Varzese si inaugura alle 8.00 con l’inizio della vendita di azalee a cura del gruppo Alpini di Varzo e Trasquera. Alle 10.30 la messa solenne seguita dalla processione del patrono San Giorgio con il Corpo Musicale Varzese, le associazioni, il gruppo costumi, il comitato e gli atleti del Palio e i coscritti del 2007.

Alle 12.30 l’aperitivo di San Giorgio sotto il tendone in piazza Trieste e, a seguire, il pranzo con menu dal titolo “Varzo e la tradizione”.

Alle 15.00 la sfilata degli atleti delle frazioni per le vie del paese. A seguire il Minipalio, una gara dedicata ai bambini. Alle 17.00 il via Palio degli Asini, che decreterà la frazione vincitrice; quest’ultima potrà posare la propria bandiera alla Torre Medievale.

La serata prosegue poi dalle 19.30 con la Cena del Palio e la premiazione delle squadre dalle 22.00, festa in musica con la band Non Plus Ultra.

l.b.

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