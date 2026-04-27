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Eventi | 27 aprile 2026, 08:50

Tombola e musica per il sesto giorno dell’Aprile Varzese

Ancora tanti appuntamenti per la serata del 27 aprile

Tombola e musica per il sesto giorno dell’Aprile Varzese

Nuova giornata di festa per l’Aprile Varzese. Dopo la giornata clou, con il Palio degli Asini che ha animato il paese, gli eventi proseguono oggi, lunedì 27 aprile, a partire dalle 18.30 con l’apertura del tendone e la cena servita dalle 19.30. Per questa sera, un menu speciale a cura del ristorante Ca’ del Vino. Alle 20.40, poi, la tradizionale tombola a sostegno della parrocchia di San Giorgio, accompagnata dall’intrattenimento musicale di Marina e Gimmy Music.

l.b.

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