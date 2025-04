Aprile Varzese, oggi al via il 15esimo Palio degli Asini

Una nuova giornata di festa, domenica 27 aprile, per l’Aprile Varzese. Il programma si apre alle 8.00 con la vendita delle azalee a cura del gruppo Alpini sezione Varzo e Trasquera.

Alle 10.00 la messa solenne, seguita dalla processione del santo patrono con il Corpo Musicale Varzese, le associazioni del paese, il gruppo costumi, il comitato e gli atleti del Palio e i coscritti del 2006.

Alle 12.30 sotto il tendone in piazzale Trieste l’aperitivo di San Giorgio. A seguire il pranzo “Varzo e la tradizione” a base di Cuchela (denominazione comunale di origine) e pasta rustia alla varzese. Alle 14.00 il concerto del Corpo Musicale Varzese e della banda di Ernen ospitata per la giornata “Bande in festa”.

Alle 15.30 il momento più atteso: l’inizio del Palio degli Asini, giunto alla sua 15esima edizione. Al termine la posa della bandiera della frazione vincitrice alla Torre medievale. Alle 19.30 la cena delle frazioni del Palio con la premiazione delle squadre.

Dalle 21.00 musica dal vivo con il cantante e trasformista Paolo Drigo e, a seguire, dj T.One.