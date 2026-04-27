Mozione sulle delibere della giunta di Premosello: "Scelte contro il parere del Segretario, rischio per il Comune"

Mozione per revocare le delibere di Giunta approvate contro il parere del Segretario comunale: "Una forzatura grave, un rischio inutile per il Comune"
Il Gruppo Consiliare Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago ha presentato una mozione di revoca delle delibere di Giunta n. 15 e n. 16 del 16 marzo 2026, approvate in aperto contrasto con il parere negativo del Segretario comunale.
Un atto che il Gruppo definisce "una scelta irresponsabile, portata avanti ignorando l’unico organo interno che garantisce la legittimità degli atti".
"La Giunta ha tirato dritto nonostante un parere che diceva chiaramente: fermatevi"
Il parere del Segretario comunale non era ambiguo né marginale: segnalava criticità precise e rischi concreti.
La Giunta ha scelto di non ascoltare, approvando un provvedimento che potrebbe generare: vizi di legittimità, danni erariali, responsabilità amministrative e ricadute dirette sui cittadini.
Il Gruppo Consiliare denuncia che questa decisione non è un errore tecnico, ma una volontà politica di scavalcare i controlli.
"Un metodo che indebolisce il Comune"
Secondo il Gruppo, questo episodio conferma un modo di amministrare "che non condividiamo nella maniera più assoluta" e che, nel caso specifico, trasforma i pareri tecnici in ostacoli da aggirare, invece che in strumenti di tutela dell’Ente.
Una linea che, se non fermata, rischia di trascinare il Comune in problemi evitabili e dannosi.
"Revocare subito: ogni giorno che passa aumenta il rischio"
La mozione chiede la revoca immediata dell’atto per:
- bloccare provvedimenti nati con un vizio evidente;
- ristabilire il rispetto dei pareri tecnici;
- evitare che la comunità paghi le conseguenze di una scelta amministrativa avventata.
"I cittadini meritano serietà, non forzature amministrative"
Il Gruppo Consiliare invita la maggioranza a prendersi la responsabilità di correggere un errore grave, prima che produca effetti difficili da gestire.
Il Gruppo Consiliare Lista civica Colloro-Premosello-Cuzzago