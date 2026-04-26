Elezioni amministrative, è Stefano Bellotti l'unico candidato a Borgomezzavalle

È Stefano Bellotti, sindaco uscente, l’unico candidato alle elezioni amministrative nel comune di Borgomezzavalle. Per lui, dunque, l’unico avversario è il quorum: per confermare la sua elezione, dovrà recarsi alle urne almeno il 40% degli aventi diritto.
Bellotti, 50 anni, dipendente di un’azienda metalmeccanica, presenta la lista “Per Borgomezzavalle”. I candidati consiglieri sono: Raffaella Girlanda, 40 anni, infermiera; Graziella Grossi, 63 anni, impiegata; Maurizio Manoni, 68 anni, pensionato; Maurizio Mantovani, 57 anni, pensionato; Ivan Montagna, 40 anni, operaio; Marco Pedretti, 40 anni, operaio; Giancarlo Pidroni, 73 anni, pensionato; Alberto Preioni, 44 anni, sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte; Fortunata Trapani, 51 anni, impiegata; Giorgio Trisconi, 59 anni, pensionato.