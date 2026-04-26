Elezioni amministrative, corsa a due a Crevoladossola: in campo Ferroni e Facciola

C’è anche Crevoladossola tra i comuni del Vco che il 24 e 25 maggio eleggerà il nuovo sindaco. Due i candidati per le amministrative: il sindaco uscente Giorgio Ferroni, che punta al terzo mandato, e Daniele Facciola, oggi in cosiglio comunale nella minoranza.
Facciola, 49 anni, responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Crodo, già consigliere comunale. Con lui i candidati consiglieri sono: Jessica Dimasi, 28 anni, assistente sociale; Guido Ferro, 65 anni, carabiniere in congedo; Cristina Gallella, 40 anni, tecnico di servizi turistici; Grazian Girlanda, 62 anni, guardacaccia; Antonio Lipari, 43 anni, operaio; Stefano Maesano, 49 anni, imprenditore; Angelo Morgantini, 64 anni, pensionato; Angelo Pagliaro, 74 anni, pensionato; Bruno Ramondini, 77 anni, pensionato; Ottavio Riboni, 48 anni, operaio; Giovanni Andrea Spadea, 44 anni, libero professionista; Camilla Tonietti, 31 anni, responsabile sala operativa delle ferrovie.
Giorgio Ferroni, attuale primo cittadino di Crevoladossola e insegnante, 58 anni, si presenta alle urne per la terza volta. Al suo fianco i candidati consiglieri per la lista “Per Crevoladossola”: Mario Allegri, 60 anni, pensionato; Paola Broggio, 51 anni, impiegata; Andrea Cogliandro, 35 anni, insegnante; Mariano Iaria, 29 anni, ristoratore; Lukas Lambo, 20 anni, dipendente Enel; Stefano Mastropaolo, 56 anni, dipendente Coop; Virginio Bobo Merendoni, 69 anni, pensionato; Roberto Munizza, 59 anni, assicuratore; Vito Paolo Perazzo, 36 anni, operaio; Fabio Pizzicoli, 54 anni, commerciante: Davide Protti, 22 anni, dipendente Enel; Adriano Rinaldi, 69 anni, pensionato.