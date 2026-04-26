Il "no" alla chiusura del Punto Nascite in consiglio comunale

Il netto e sonoro “no” alla chiusura del Punto Nascite di Domodossola arriva anche in consiglio comunale. Dopo la presa di posizione del sindaco Lucio Pizzi, che senza mezzi termini si schiera contro la decisione presa dalla regione - che ha avviato “l’iter istruttorio per la chiusura” - il gruppo consigliare “Lucio Pizzi Sindaco” ha presentato un ordine del giorno che sarà discusso durante la prossima seduta del consiglio, in programma giovedì 30 aprile alle 18.00.

Nell’ordine del giorno, si legge che “la chiusura del Punto Nascite costituirebbe un grave arretramento dei servizi sanitari in un territorio montano caratterizzato da criticità logistiche e tempi di percorrenza rilevanti” e che “la tutela della salute non può dipendere dai lunghi tempi della riqualificazione edilizia delle strutture ospedaliere, né essere riservata solo a chi ha disponibilità economiche per rivolgersi alla sanità privata”. Perciò, si esprime “ferma e inequivocabile condanna politica e istituzionale nei confronti delle forze politiche di maggioranza della regione Piemonte e in particolare di Fratelli d’Italia, per la programmata chiusura del punto nascite dell’ospedale San Biagio” e si chiede “di fermare immediatamente l’iter e di programmare la riattivazione dei servizi di pediatria, ostetricia e ginecologia”.

Saranno poi numerosi gli altri punti all’ordine del giorno che saranno discussi dal consiglio comunale: dall’esercizio finanziario del 2025 ad una variazione di bilancio, passando per l’approvazione del conto consuntivo 2025 della Farmacia Comunale.

Tra le interrogazioni presentate dai gruppi di minoranza, la richiesta del gruppo Partecipazione Attiva riguardante l’istituzione di parcheggi a pagamento fuori dal centro storico. Infine, un’interrogazione di Impegno Civico per Domodossola in merito all'organizzazione di eventi culturali, sportivi e di intrattenimento di profilo attrattivo-turistico.