Macugnaga, sfida tra Candiani e Gaiardelli alle amministrative di maggio

Saranno due i candidati in corsa alle elezioni amministrative di Macugnaga nel mese di maggio. Dopo le dimissioni dell’ex sindaco Alessandro Bonacci e diversi mesi di commissariamento del comune, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo primo cittadino tra Stefano Candiani e Francesco Gaiardelli.

Candiani, 54 anni, è deputato della Lega, dopo essere stato senatore e due volte sindaco di Tradate (in provincia di Varese). Si presenta alle urne con la lista “Macugnaga unita – Stefano Candiani sindaco”, in cui è affiancato da: Azzurra Longhi, 41 anni, albergatrice; Natalia Sibilia, 56 anni, infermiera del 118 e vice coordinatrice del soccorso alpino; Alberto Pala, 43 anni, barista; Luca Portalupi, 37 anni, ottico; Silvano Lenzi, 67 anni, pensionato; Paolo Gramatica, 65 anni, primario delle emergenze dell’Asl Vco e già vicesindaco; Maurizio Vittone, 65 anni, imprenditore edile e vicecapo della stazione del soccorso alpino; Mattia Marone, 46 anni, ristoratore e vigile del fuoco volontario; Andrea Vola, 37 anni, operaio e volontario Aib; Marco Borghi, 54 anni, ristoratore.

A Candiani si oppone Francesco Gaiardelli, 54 anni, attuale presidente del Distretto turistico dei laghi e delle valli dell’Ossola. La sua lista è “Insieme per Macugnaga” ed è composta da: Daniela Oberoffer, 64 anni, impiegata nel settore turistico; Barbara Lanti, 50 anni; Vincenzo Talarico, 69 anni, maggiore dei carabinieri in congedo; Mauro Corsi, 62 anni, allevatore e maestro di sci; Marco Galli, 58 anni, consulente nei servizi turistici; Vincenzo Gravina,58 anni, project manager; Stefano Lavezzo, 52 anni, artigiano; Alberto Pirrone, 74 anni, medico in pensione; Andrea Vittore, 57 anni, artigiano, maestro di sci e pilota di elicotteri; Davide Titoli, 39 anni, referente regionale di Futuro Nazionale.