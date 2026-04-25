Decreto Sicurezza approvato, Montani: “Più legalità e meno criminalità”

“Il nuovo decreto Sicurezza, fortemente chiesto e voluto dalla Lega, finalmente è stato approvato definitivamente nonostante il forte ostruzionismo da parte della sinistra che evidentemente ignora i problemi che i nostri cittadini, anche quelli del Vco, vivono ogni giorno, tra criminalità, degrado, immigrazione incontrollata. Queste nuove misure rafforzano le norme giuste e di buonsenso che avevamo già previsto nel primo decreto.

Stop a lame e coltelli con divieto di vendita di armi da punta e da taglio ai minori, contrasto alle baby gang e agli spacciatori con pene più aspre per i pusher, maggiore repressione contro i professionisti di disordini e violenze nelle piazze e nel corso di manifestazioni, pene più severe per chi ruba nelle nostre case e contro i borseggiatori, rafforzamento della polizia locale, delle risorse per la videosorveglianza nei comuni e tutela legale e processuale per le nostre Forze dell’Ordine.

Ma soprattutto, mettiamo un freno netto all’immigrazione irregolare, con rimpatri ancora più veloci e certi. Chi non ha diritto a restare nel nostro Paese non può continuare a circolare nelle nostre strade. I cittadini hanno diritto a vivere in tranquillità senza paura di dover subire molestie, di imbattersi in situazioni di spaccio tra pusher o subire atteggiamenti violenti e aggressivi. Grazie alla Lega e a questo nuovo decreto, più sicurezza, più legalità, meno criminalità sulle strade e nelle nostre case”.

Lo dichiara il segretario Vco della Lega Enrico Montani