Nuova giornata di festa per l’Aprile Varzese

Proseguono senza sosta i festeggiamenti dell’Aprile Varzese, organizzato dalla Pro Loco di Varzo in occasione della patronale. Questa sera, martedì 28 aprile, come di consueto l’apertura del tendone alle 18.30 e, dalle 19.30, la cena. Per questa serata, un menu della tradizione piemontese con proposta di abbinamento dei vini a cura de “Il Negozio Wine Restaurant” di Arcioli Vini. Dalle 22.00 torna la musica dal vivo: protagonista della serata SoloUltimo, tributo a Ultimo.
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martedì 28 aprile
lunedì 27 aprile
domenica 26 aprile
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