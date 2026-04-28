 / Eventi

Eventi | 28 aprile 2026, 08:10

Nuova giornata di festa per l’Aprile Varzese

Martedì 28 aprile cena tipica piemontese e la musica di Ultimo

Nuova giornata di festa per l’Aprile Varzese

Proseguono senza sosta i festeggiamenti dell’Aprile Varzese, organizzato dalla Pro Loco di Varzo in occasione della patronale. Questa sera, martedì 28 aprile, come di consueto l’apertura del tendone alle 18.30 e, dalle 19.30, la cena. Per questa serata, un menu della tradizione piemontese con proposta di abbinamento dei vini a cura de “Il Negozio Wine Restaurant” di Arcioli Vini. Dalle 22.00 torna la musica dal vivo: protagonista della serata SoloUltimo, tributo a Ultimo.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore