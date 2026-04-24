Scuola, sport e musica per la terza giornata de La Fabbrica di Carta

Proseguono gli appuntamento al centro culturale La Fabbrica di Villadossola, nell’ambito della 28esima edizione della rassegna La Fabbrica di Carta. Venerdì 24 aprile terzo giorno di incontri dedicati al tema principale, “Dal voto alla voce”, ma non solo.
Il programma si apre alle 16.00 con la presentazione di “Costruiamo una società ospitale - Crescere studenti ragionevolmente eccellenti”. Si tratta di un libro curato dal professor Fiorenzo Ferrari, dirigente scolastico, che racconta l’esperienza dell’istituto alberghiero Erminio Maggia di Stresa. Alle 18.00 Adriana Balzarini presenta il suo libro “Le donne di Cortina 1956”, dedicato alle atlete, allenatrici, tedofore, giornaliste che presero parte ai Giochi Olimpici del '56.
Infine, alle 21.00 la presentazione del volume “La corale di Trontano. 3 lustri di cammino” di Pier Franco Midali, pubblicato in occasione dell’anniversario del gruppo; l’incontro sarà seguito da un concerto della corale di Trontano diretta da Lorena Bagnasco.