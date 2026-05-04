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Cronaca | 04 maggio 2026, 11:04

In auto con coltello e tirapugni: 41enne denunciato per porto abusivo di armi

L'episodio è accaduto a Villadossola. Gli oggetti sono stati sequestrati dai carabinieri

In auto con coltello e tirapugni: 41enne denunciato per porto abusivo di armi

A Villadossola, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Domodossola hanno fermato durante la notte un 41enne del posto. Sul sedile della sua auto, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico (lama di 7 cm) e un tirapugni in acciaio dotato di quattro punte a forma di teschio. Non sapendo giustificarne il possesso, l'uomo è stato denunciato alla Procura di Verbania per porto abusivo di armi e queste ultime sono state sequestrate.

Comunicato Stampa Carabinieri

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