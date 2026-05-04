In auto con coltello e tirapugni: 41enne denunciato per porto abusivo di armi

A Villadossola, i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Domodossola hanno fermato durante la notte un 41enne del posto. Sul sedile della sua auto, i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico (lama di 7 cm) e un tirapugni in acciaio dotato di quattro punte a forma di teschio. Non sapendo giustificarne il possesso, l'uomo è stato denunciato alla Procura di Verbania per porto abusivo di armi e queste ultime sono state sequestrate.