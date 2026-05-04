Baby vandali nel centro di Domodossola: danneggiati arredi di tre locali

Individuati dal Corpo di Polizia Locale due minorenni responsabili di aver danneggiato e divelto gli arredi di alcuni pubblici esercizi del centro storico di Domodossola.

Nelle prime ore del mattino dell’11 aprile, i due giovani hanno sradicato un albero e danneggiato due vasi appartenenti all’arredo esterno di un locale cittadino.

Non soddisfatti, hanno proseguito la loro azione vandalica accanendosi contro gli arredi di altre due attività, sempre situate nel centro storico domese.

Subito dopo i fatti, i minorenni erano stati fermati da una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri che aveva provveduto alla loro identificazione, senza però essere a conoscenza del coinvolgimento nei danneggiamenti appena avvenuti in un’altra zona della città.

Solo nei giorni successivi, a seguito della querela presentata da uno dei titolari dei pubblici esercizi colpiti, la Polizia Locale è riuscita a ricostruire l’accaduto incrociando le immagini del sistema di videosorveglianza comunale con l’informativa trasmessa dai Carabinieri.

Ancora una volta, lo scambio di informazioni e la collaborazione tra Polizia Locale e Arma dei Carabinieri hanno consentito di individuare i responsabili. I due minorenni sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino con l’accusa di danneggiamento aggravato in concorso.