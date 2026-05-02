Colloro celebra il patrono San Gottardo

Colloro si prepara ai festeggiamenti per la patronale di San Gottardo. Lunedì 4 maggio la frazione di Premosello Chiovenda ospita, alle 10.30, la messa e la processione con la statua del santo per le vie del paese. La tradizione vuole che, durante la celebrazione della messa, venti gerle contenenti il pane di San Gottardo vengano presentate ai piedi della statua del santo per la distribuzione a tutti i presenti. Il pane, quest’anno, sarà prodotto con la segale di Colloro, coltivata da alcuni giovani del posto, e cotto in un forno frazionale.

Al termine della processione il pranzo comunitario al Circolo di coloro con prodotti della tradizione tra cui l’immancabile “Masaret”. Per il pranzo è possibile prenotarsi contattando il numero 0324 1870640.