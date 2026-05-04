Rally Valli Ossolane, la 62ª edizione entra nel Campionato Italiano Challenger

Il Rally Valli Ossolane si prepara a vivere una nuova fase della sua storia con un’edizione che segna un importante salto di qualità. La 62ª edizione della competizione, in programma sabato 13 e domenica 14 giugno, entra infatti a far parte del Campionato Italiano Rally Challenger, confermando la crescita della gara ossolana nel panorama motoristico nazionale.

Organizzata da New Turbomark Rally Team, la manifestazione coinvolgerà l’intera provincia del Verbano Cusio Ossola, rafforzando il legame con il territorio e con gli appassionati, nel segno dello slogan “Quando lo sport diventa leggenda”.

Il programma prevede l’apertura delle iscrizioni il 14 maggio, con chiusura il 5 giugno, mentre le operazioni preliminari si svolgeranno venerdì 12 giugno tra distribuzione del road-book, ricognizioni e verifiche tecniche. Sabato 13 giugno spazio allo shakedown di Trontano e alla partenza ufficiale da Baveno, prevista alle 16:01 da Piazza IV Novembre. L’arrivo finale è fissato per domenica 14 giugno a Domodossola, in Piazza S. Maria della Neve, alle 17:48.

Ad aprire la competizione sarà la prova speciale “Baveno - Stresa”, seguita dalla “Crodo”, che verrà disputata anche in versione notturna. La giornata di domenica proporrà un percorso intenso con le prove “Fomarco”, “Cannobina” e “Zinox-Laser”, fino all’ultimo tratto cronometrato della “DomoBianca365”, decisivo per la classifica finale.

L’edizione 2025 aveva visto ancora una volta protagonista Davide Caffoni, vincitore per la decima volta sulle strade di casa insieme a Mauro Grossi su Skoda Fabia RS, in una gara decisa anche dal ritiro del leader iniziale Corrado Pinzano.