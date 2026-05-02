Prima Vera Fest a Pieve Vergonte per il progetto “Good Vibration”

A Pieve Vergonte torna il 16 e 17 maggio la Prima Vera Fest, la festa organizzata dagli Originals 22: un appuntamento che nasce dalla voglia di stare insieme e di coinvolgere il territorio, ma che soprattutto si fonda su un obiettivo concreto, trasformare la festa in un gesto di solidarietà, sostenendo il progetto benefico “Good Vibration”.

A sottolineare il forte legame con la realtà locale è il presidente degli Originals 22, Gabriele Iolita, che evidenzia la partecipazione attiva delle attività del paese: "Tutti gli esercenti di Pieve Vergonte hanno aderito con entusiasmo alla nuova edizione di Prima Vera Fest - spiega - Alcuni esporranno con la bancarella, alcuni terranno aperto, in particolar modo gli esercizi pubblici, altri invece porteranno il loro gazebo direttamente sul luogo della festa".

La festa si svolgerà su due giornate, il 16 e 17 maggio, con il patrocinio del comune di Pieve Vergonte, e riproporrà una formula collaudata, arricchita da appuntamenti che spaziano dalle esposizioni ai raduni motoristici, fino alla musica dal vivo e alle dimostrazioni sportive. "Il programma è simile a quello degli anni passati, la formula vincente – spiega Iolita – ci sarà l’autofficina, ci sarà la tatuatrice, ci sarà una pista con le macchinine per i bambini più piccoli, tante bancarelle, lo street food e poi anche gli Harry Cains con il loro stand, quindi il gruppo motociclistico, e il raduno delle macchine di Domo Street Crew”.

Il primo appuntamento sarà sabato 16 maggio, con l’apertura della festa alle 16.30. Il pomeriggio entrerà subito nel vivo con il raduno di auto sportive curato dallo Scoppiati Racing Team insieme a Domo Street Crew, mentre sarà presente anche l’esposizione della ditta di manutenzione del verde Matteo Torre. Alle 17.00 è prevista una dimostrazione di allenamento a corpo libero, funzionale e difesa personale, con Krav Maga, a cura di Graus Functional Training e Andrea Giuliani. La serata proseguirà con l’esibizione di Country Fitness alle 18.30 e con lo spettacolo delle Brigliesciolte, Country Line Dancers, alle 19.30. Il momento clou della sera sarà alle 21.30 con il concerto “Rotta per Casa di Max 883”, tributo a Max Pezzali.

Domenica 17 maggio la manifestazione ripartirà dalle 9.00 con l’apertura della festa e con un ricco programma dedicato agli appassionati di motori. In calendario ci sarà infatti l’esposizione di auto da corsa in collaborazione con Mik Racing Team e Piloti per Bene, oltre al raduno di auto sportive curato ancora una volta da Scoppiati Racing Team e Domo Street Crew. Anche nella seconda giornata sarà presente l’esposizione della ditta Matteo Torre. A partire dalle 11 spazio allo spettacolo, con le esibizioni di Freestyle Quad e Taxi Quad con Asd Lifestylequad, affiancate dalla musica e dal karaoke con Miky. Nel pomeriggio, dalle 14, l’atmosfera continuerà a scaldarsi con la musica dal vivo di Blast in the Wood, seguita alle 15 dalla dimostrazione Fighter’s Haven e alle 16 da quella dell’Asd K. Sakura. Durante la giornata sarà presente anche la Croce Rossa Italiana, Delegazione di Piedimulera.

Accanto al programma di eventi, la Prima Vera Fest proporrà per tutta la durata della manifestazione spazi espositivi, street food, esposizione di concessionarie auto, intrattenimento per bambini e una pista di macchinine a pedali, con l’obiettivo di offrire un’esperienza completa e adatta a tutti.

Dietro l’atmosfera di festa, però, c’è un traguardo importante. Il ricavato dell’intera manifestazione sarà devoluto in beneficenza per sostenere il progetto “Good Vibration”, che punta all’acquisto e alla realizzazione di un sidecar speciale progettato per il trasporto di persone con difficoltà motorie. "Lo scopo naturalmente della nostra Prima Vera Fest è completamente benefico – spiega Iolita – infatti tutto il ricavato sarà usato per sostenere la nostra iniziativa di acquisto di un sidecar, un seggiolino e una moto speciali per il trasporto di persone con disabilità motoria, sia su carrozzina che non. Il nostro sidecar sarà dotato di una cuccetta che potrà essere rimossa a seconda della necessità del passeggero".