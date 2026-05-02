Ornavasso, una serata di musica a sostegno della Casa dell'Anziano

Mercoledì 6 maggio la sala cinema teatro di Ornavasso ospita un evento benefico. A partire dalle 20.45, infatti, una serata musicale che vede protagonista l’Incanto Pop Choir. Un appuntamento che unisce condivisione, divertimento e solidarietà: la serata si propone infatti come una raccolta fondi a favore della Casa dell’Anziano di Ornavasso.
In Breve
sabato 02 maggio
venerdì 01 maggio
giovedì 30 aprile
mercoledì 29 aprile
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Economia
Economia
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?