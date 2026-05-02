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Eventi | 02 maggio 2026, 15:54

Ornavasso, una serata di musica a sostegno della Casa dell'Anziano

Il 6 maggio nella sala cinema teatro il concerto dell'Incanto Pop Choir

Ornavasso, una serata di musica a sostegno della Casa dell'Anziano

Mercoledì 6 maggio la sala cinema teatro di Ornavasso ospita un evento benefico. A partire dalle 20.45, infatti, una serata musicale che vede protagonista l’Incanto Pop Choir. Un appuntamento che unisce condivisione, divertimento e solidarietà: la serata si propone infatti come una raccolta fondi a favore della Casa dell’Anziano di Ornavasso.

l.b.

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