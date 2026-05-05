Addio a Marcello Dalla Pozza, storico sindaco di Crevoladossola

La politica ossolana piange la scomparsa di Marcello Dalla Pozza, storico sindaco di Crevoladossola. Dalla Pozza è mancato nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa pubblica solo oggi, a funerali già celebrati nella mattinata a Varzo.

Esponente per anni di Forza Italia nel Verbano Cusio Ossola, Dalla Pozza è stato sindaco di Crevoladossola dal 2000 al 2010. Nel corso della sua carriera amministrativa ha ricoperto anche il ruolo di consigliere provinciale e, per lungo tempo, quello di presidente della Comunità Montana Antigorio Divedro e Formazza.

Durante i suoi mandati ha lasciato un segno concreto sul territorio, avviando il progetto del palazzetto dello sport, poi integrato nella scuola Casetti. Tra gli interventi realizzati anche le centraline idroelettriche sull’acquedotto, la Casa Albergo e la mensa nel parco di Villa Renzi, oltre all’Ufficio Turistico di Preglia.

Dopo l’esperienza da sindaco, nel 2011 si era candidato a Trasquera, dove era stato sconfitto da Geremia Magliocco. Nel 2015 aveva tentato di tornare alla guida di Crevoladossola, senza successo contro Giorgio Ferroni.

Lascia il figlio Fabio con Donatella, le nipoti Alessia con Edoardo e Chiara, e la sorella Bruna.