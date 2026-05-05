"Dona la spesa": torna la raccolta di generi alimentari per le famiglie in difficoltà

La raccolta di Nova Coop “Dona la Spesa” torna sabato 9 maggio per tutta la giornata in tutti punti vendita Coop della provincia del Verbano Cusio Ossola - con l’eccezione della Coop di Verbania Intra dove si è svolta il 18 aprile scorso - per raccogliere beni di prima necessità a favore delle realtà del territorio impegnate quotidianamente nel sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Soci e clienti potranno sostenere l’iniziativa acquistando prodotti alimentari per la cura della persona e l’igiene dell’infanzia e donandoli ai volontari presenti all’ingresso del negozio. Come sempre, l’indicazione è di privilegiare, tra i prodotti alimentari, i beni a lunga conservazione come pasta secca e riso, olio, pelati, carne e tonno in scatola, legumi, farina, zucchero, sale, biscotti, marmellate, latte a lunga conservazione, cereali, merendine, alimenti per la prima infanzia.

Nel Verbano Cusio Ossola la raccolta coinvolgerà diverse realtà del territorio: a Domodossola (supermercati di via Cassino e piazza Matteotti) i beni raccolti sosterranno il Circolo Operaio del Vco e la Croce Rossa di Domodossola; a Omegna saranno destinati alla Conferenza San Vincenzo De Paoli e alla Casa Mantegazza–Caritas U.P.M. 14; a Villadossola alla Caritas locale; a Crevoladossola alla Caritas di Domodossola; a Gravellona Toce a una rete composta da Caritas, Croce Verde, Ciss Cusio e comune.

“Con Dona la Spesa rinnoviamo un impegno che per Nova Coop si traduce in un’attenzione concreta e costante verso i bisogni delle comunità in cui operiamo – sottolinea Carlo Ghisoni, direttore politiche sociali di Nova Coop –. Iniziative come questa sono particolarmente preziose per le associazioni perché consentono di raccogliere prodotti a lunga conservazione, facilmente gestibili e conservabili nel tempo, senza le complessità legate alla refrigerazione. Questo permette di costruire scorte che garantiscono un sostegno continuativo a chi si trova in difficoltà. In un contesto in cui cresce la fragilità economica di molte famiglie, il Piemonte è la regione con il più alto tasso di popolazione in povertà relativa nel Nord Italia, il ruolo di un’impresa come la nostra è anche quello di mettere a sistema la partecipazione di soci e clienti e trasformare un gesto semplice, come la spesa, in un’azione di solidarietà concreta e continuativa per il territorio”.