Gaiardelli: “Successo per la mostra sui laghi piemontesi nel cuore di Milano”

Sta riscuotendo successo la mostra fotografica dedicata al territorio dal titolo “I laghi piemontesi, autenticità ed emozioni en plein air”, che il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola ha organizzato in corso Vittorio Emanuele a Milano nell’ambito del progetto “Laxury”. Un evento inaugurato nei giorni scorsi che si protrarrà sino a fine aprile, dando visibilità a cultura, storia e tradizioni del Vco e Novarese.

“Siamo contenti dell’andamento che ha sin qui avuto la mostra – commenta soddisfatto il presidente Francesco Gaiardelli – che a quanto pare sta riscuotendo il gradimento dei visitatori italiani e stranieri. Promuovere un evento di questo tipo nella principale via milanese non è stato semplice né scontato, ed è pertanto ulteriore prova della capacità organizzativa della nostra Atl. Al riguardo, va sottolineato che attraverso la portavoce della famiglia Borromeo abbiamo ricevuto, tra gli altri, anche i complimenti del Principe”.

La mostra, costituita da 22 pannelli di grande formato montati su strutture in ferro bifacciali, consente al visitatore di muoversi idealmente dai laghi d’Orta, Maggiore e Mergozzo fino alle valli dell’Ossola (e viceversa), guidato da immagini selezionate dall’archivio del Distretto e firmate dai fotografi, Marco Benedetto Cerini e Susy Mezzanotte. Le foto, va detto, sono state stampate su supporti ecologici e l’illuminazione garantita da un sistema a pannelli solari. Conclude Gaiardelli: “Il Distretto si propone così di stimolare la moltitudine di passanti e turisti in visita a Milano verso una migliore conoscenza dei laghi piemontesi e delle proposte più autentiche che sono qui godibili”.