Distretto turistico dei Laghi, per il nuovo Cda spunta il nome di Longo Dorni

Il Distretto Turistico dei Laghi Maggiori Monti e Valli si prepara al rinnovo dei propri amministratori. L’assemblea dei soci è convocata, in seconda convocazione, per il 12 maggio, data in cui verrà votato il nuovo consiglio di amministrazione. Intanto c'è tempo fino al 29 aprile, per chi fosse interessato, per presentare la propria candidatura a consigliere di amministrazione, da inviare sulla pec istituzionale.

A lasciare la guida sarà l’attuale presidente Francesco Gaiardelli, che non potrà essere rieletto avendo già completato il secondo mandato e che invece ha ufficializzato la propria candidatura a sindaco di Macugnaga.

Tra i componenti del nuovo consiglio, uno sarà designato dalla Regione Piemonte. Proprio su questo incarico, nelle ultime settimane, si stanno rincorrendo indiscrezioni sempre più insistenti: secondo le voci, il nome in pole position sarebbe quello di Antonio Longo Dorni, già presidente del Distretto oltre dieci anni fa e per più mandati nonché ex sindaco di Ornavasso, esperto di comunicazione, mass media, marketing turistico ed eventi per famiglie. Figura di grande esperienza professionale che al Distretto portò, nella prima decade del 2000, l'innovazione della comunicazione via social e web.

Interpellato sulla questione, Longo Dorni non conferma né smentisce: “La Regione non ha ancora designato il proprio candidato - si limita a dichiarare - In ogni caso, la figura indicata dalla Regione dovrà comunque passare dal voto dell’assemblea dei soci, che il 12 maggio sarà chiamata a nominare ufficialmente l’intero consiglio di amministrazione".

Solo allora, quindi, si saprà se il nome di Longo Dorni diventerà realtà e se l’ex presidente tornerà a far parte del Distretto in qualità di consigliere designato dalla Regione Piemonte. In quella occasione si conosceranno anche i nomi degli altri membri del Cda, e tra tutti sarà nominato il nuovo presidente che guiderà l'ente che si occupa di informazione, accoglienza e promozione turistica del territorio che ogni anno vede circa 4 milioni di presenze turistiche.