Allerta alimentare, ritirato lotto di riso carnaroli Conad

La tutela dei consumatori torna al centro dell'attenzione con un nuovo provvedimento di richiamo precauzionale. La catena CONAD Soc. Coop. ha infatti annunciato il ritiro dal mercato di alcuni lotti di Riso Carnaroli da 1 kg, venduto in confezioni sottovuoto. La decisione è maturata a seguito di regolari controlli interni che hanno evidenziato una presenza di cadmio superiore ai limiti consentiti dalla normativa vigente.

Il prodotto interessato è il Carnaroli 1kg (Codice EAN 8003170003866), confezionato per Conad dall'azienda Curti srl presso lo stabilimento di Valle Lomellina, in provincia di Pavia. Nello specifico, i lotti che non devono essere consumati sono il P26010B08 e il P26010B5A, entrambi riportanti come termine minimo di conservazione la data del 30 gennaio 2028.

Il cadmio è un metallo pesante che può accumularsi nel terreno e, di conseguenza, essere assorbito dalle colture come il riso. Trattandosi di una sostanza tossica per l'organismo, in particolare per la funzionalità renale e ossea, l'Unione Europea ha stabilito dei limiti di legge molto rigidi per garantirne una presenza minima e non pericolosa nei prodotti alimentari. Quando tali soglie vengono superate, scatta immediatamente il protocollo di sicurezza per la salute pubblica.

L'azienda ha rilasciato una nota ufficiale per informare i cittadini e facilitare le operazioni di reso. "A scopo cautelativo, invitiamo i clienti che fossero in possesso del prodotto appartenente al lotto indicato a riportarlo al punto di vendita Conad dove è stato acquistato,". La catena ha inoltre confermato che il personale del punto vendita provvederà tempestivamente alla sostituzione con un altro prodotto o al rimborso totale della spesa effettuata.

I vertici della cooperativa hanno infine espresso il proprio rammarico per l'accaduto, sottolineando come la procedura sia fondamentale per garantire i massimi standard qualitativi. "Ci scusiamo per il disagio arrecato," conclude la comunicazione ufficiale esposta nei punti vendita.