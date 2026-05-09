"Alimentiamo la cura": con il Ciss un nuovo incontro per i genitori

Il Centro per le Famiglie Ohana del Ciss Ossola organizza un nuovo appuntamento nell’ambito del progetto “Alimentiamo la cura”. Lunedì 11 maggio alle 20.30, presso la sede del Centro per le Famiglie (in via I Maggio a Domodossola) un incontro dal titolo “Dallo svezzamento all’adolescenza: come accompagnare la crescita a tavola”, rivolto in particolare a genitori e famiglie.

L’incontro sarà condotto dalla dottoressa Roberta Mandrini, biologa e nutrizionista, e si inserisce nelle attività del Centro come proposta educativa non formale, capace di unire creatività, inclusione e sviluppo di competenze relazionali.

La partecipazione è gratuita, con posti limitati. Per questo è necessaria l’iscrizione compilando l’apposito modulo online oppure inquadrando il Qr code presente sul volantino dell’evento. Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare il numero 0324 52598 int.3 o l’indirizzo e-mail centroperlefamiglie@ciss-ossola.it.