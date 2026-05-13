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Economia | 13 maggio 2026, 08:05

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Tutte le opportunità del Centro per l'Impiego

Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Offerte di lavoro Centro per l’Impiego di Omegna. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it.

  • 20262966 Ristorante con sede a Trontano ricerca personale a chiamata per servizi serali e week end e una figura per la gestione del rifugio nel mese di agosto e nei fine settimana. Le risorse si occuperanno di servizio sala, accoglienza clienti e supporto alle attività della struttura. Richieste serietà, cordialità e predisposizione al contatto con il pubblico.
  • 20262905 Azienda cartotecnica di Omegna cerca un ASPP da inserire a supporto dell’RSPP. Richiesta laurea in ingegneria ambientale o affini, esperienza minima di 1-3 anni in ruolo analogo, conoscenza normativa, attitudine al lavoro. Contratto indeterminato full time, con RAL da 30 a 40k.
  • 20262961 Azienda metalmeccanica con sede a Trontano ricerca MAGAZZINIERE full time. La figura si occuperà della gestione del magazzino, preparazione materiale per la produzione e supporto organizzativo tra magazzino e reparto produttivo. Richiesta minima dimestichezza con il PC, precisione e buone capacità organizzative.
  • 20262831 Azienda di Gravellona Toce che si occupa di serramentistica cerca un impiegato per il proprio ufficio tecnico. Lettura disegni tecnici, rilievi nei cantieri, gestione ordini e preventivi. Richiesta patente B, diploma inerente, preferibile esperienza nel settore. Contratto da valutare in base al profilo.
  • 2026490 Bar/Ricevitoria a Domodossola cerca barista da inserire con contratto di apprendistato. 40 ore full time su turni anche nei week end e festivi. Preferibile minima esperienza in contesto analogo e conoscenza di inglese o tedesco.
  • 20262791 Impresa edile con sede a Pieve Vergonte cerca un muratore che si occupi di tutte le mansioni del mestiere presso i clienti. Sono indispensabili competenze di base nel settore, buona volontà, patente B, capacità di adattamento. Contratto full time a tempo determinato con obiettivo inserimento stabile.
  • 20262749 Rosticceria di Domodossola cerca due addetti/e al banco di rosticceria che si occupino di vendita presso i mercati, oltre che di cottura dei polli e di alimenti da rosticceria, oltre che di pulizia e sanificazione area di lavoro a fine giornata. Inserimento iniziale a tempo determinato, full time, con obiettivo inserimento stabile.
  • 20262748 Ditta termoidraulica di Verbania cerca un idraulico da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Richiesta qualifica professionale inerente, patente B. Si valutano anche profili junior.
  • 20262760, 20262779 Pizzeria da asporto di Domodossola cerca personale per svolgere mansioni di supporto nella gestione degli asporti. Pulizia locali, preparazione cartoni, supporto nel servizio. Si offre contratto a tempo determinato full time o tirocinio a seconda dell’esperienza.
  • 20262660 Ristorante a Maglioggio di Crodo cerca camerieri di sala con esperienza. Contratto part-time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, orario dal mercoledì alla domenica. Richiesti patente B, autonomia negli spostamenti e capacità di lavoro in team.
  • 20262657 Azienda con sede a Pieve Vergonte cerca manutentori del verde per attività di giardinaggio su cantieri nel VCO. Richiesta buona manualità e patente, esperienza gradita, inserimento iniziale a tempo determinato con orario full time 8-12/13-17.
  • 20262631 Azienda del settore metalmeccanico di Omegna ricerca un magazziniere da inserire in apprendistato. Indispensabile età 20-29 per apprendistato, autonomia negli spostamenti.
  • 20262612 Azienda di Verbania cerca un/a impiegato/a per gestione della prima nota contabile: registrazione dei movimenti contabili e rendicontazione delle spese, preparazione fatture di vendita, preparazione ordini, controllo documenti di trasporto, gestione pagamenti ai fornitori, monitoraggio pagamenti dei clienti con eventuali solleciti o attività recupero crediti. Preferibile esperienza, ma si valutano profili junior. Richiesto diploma
  • 20262547 Azienda di Baveno che si occupa di fornitura/installazione/manutenzione di cucine ed elettrodomestici industriali per ristoranti ed hotel cerca un tecnico manutentore per svolgere mansione di manutentore, installatore e supporto tecnico. Contratto full time con prospettiva di inserimento stabile. Richieste competenze nel settore elettrotecnico.
  • 20262343 Bar tabaccheria a Verbania cerca un/a barista dinamica e motivata per servizio bar e ricevitoria. Si richiede attitudine a contatto con il pubblico, esperienza anche breve come barista o in ristorazione. Contratto inizialmente a tempo determinato full time da lunedì a sabato con possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
  • 20261587 Ristorante-pizzeria a Domodossola cerca aiuto cuoco e aiuto pizzaiolo part time.
    Preferibile minima esperienza, formazione alberghiera e conoscenza della lingua italiana.
    Offerto contratto: aiuto cuoco full time a tempo determinato, aiuto pizzaiolo part time (16 ore, venerdì-domenica)
  • 20261163 Ristorante a Omegna cerca aiuto cucina. La risorsa collaborerà con lo chef e il team nella preparazione e presentazione dei piatti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Richiesta capacità di lavorare in team, conoscenza delle tecniche di base e disponibilità full time su turni, anche nel weekend.

Comunicato Stampa - l.b.

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