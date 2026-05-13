Lavoro, le offerte della settimana nel Vco

Offerte di lavoro Centro per l’Impiego di Omegna. Per informazioni rivolgersi via mail a candidature.cpi.omegna@agenziapiemontelavoro.it.
- 20262966 Ristorante con sede a Trontano ricerca personale a chiamata per servizi serali e week end e una figura per la gestione del rifugio nel mese di agosto e nei fine settimana. Le risorse si occuperanno di servizio sala, accoglienza clienti e supporto alle attività della struttura. Richieste serietà, cordialità e predisposizione al contatto con il pubblico.
- 20262905 Azienda cartotecnica di Omegna cerca un ASPP da inserire a supporto dell’RSPP. Richiesta laurea in ingegneria ambientale o affini, esperienza minima di 1-3 anni in ruolo analogo, conoscenza normativa, attitudine al lavoro. Contratto indeterminato full time, con RAL da 30 a 40k.
- 20262961 Azienda metalmeccanica con sede a Trontano ricerca MAGAZZINIERE full time. La figura si occuperà della gestione del magazzino, preparazione materiale per la produzione e supporto organizzativo tra magazzino e reparto produttivo. Richiesta minima dimestichezza con il PC, precisione e buone capacità organizzative.
- 20262831 Azienda di Gravellona Toce che si occupa di serramentistica cerca un impiegato per il proprio ufficio tecnico. Lettura disegni tecnici, rilievi nei cantieri, gestione ordini e preventivi. Richiesta patente B, diploma inerente, preferibile esperienza nel settore. Contratto da valutare in base al profilo.
- 2026490 Bar/Ricevitoria a Domodossola cerca barista da inserire con contratto di apprendistato. 40 ore full time su turni anche nei week end e festivi. Preferibile minima esperienza in contesto analogo e conoscenza di inglese o tedesco.
- 20262791 Impresa edile con sede a Pieve Vergonte cerca un muratore che si occupi di tutte le mansioni del mestiere presso i clienti. Sono indispensabili competenze di base nel settore, buona volontà, patente B, capacità di adattamento. Contratto full time a tempo determinato con obiettivo inserimento stabile.
- 20262749 Rosticceria di Domodossola cerca due addetti/e al banco di rosticceria che si occupino di vendita presso i mercati, oltre che di cottura dei polli e di alimenti da rosticceria, oltre che di pulizia e sanificazione area di lavoro a fine giornata. Inserimento iniziale a tempo determinato, full time, con obiettivo inserimento stabile.
- 20262748 Ditta termoidraulica di Verbania cerca un idraulico da inserire in organico con contratto a tempo indeterminato dopo periodo di prova. Richiesta qualifica professionale inerente, patente B. Si valutano anche profili junior.
- 20262760, 20262779 Pizzeria da asporto di Domodossola cerca personale per svolgere mansioni di supporto nella gestione degli asporti. Pulizia locali, preparazione cartoni, supporto nel servizio. Si offre contratto a tempo determinato full time o tirocinio a seconda dell’esperienza.
- 20262660 Ristorante a Maglioggio di Crodo cerca camerieri di sala con esperienza. Contratto part-time a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, orario dal mercoledì alla domenica. Richiesti patente B, autonomia negli spostamenti e capacità di lavoro in team.
- 20262657 Azienda con sede a Pieve Vergonte cerca manutentori del verde per attività di giardinaggio su cantieri nel VCO. Richiesta buona manualità e patente, esperienza gradita, inserimento iniziale a tempo determinato con orario full time 8-12/13-17.
- 20262631 Azienda del settore metalmeccanico di Omegna ricerca un magazziniere da inserire in apprendistato. Indispensabile età 20-29 per apprendistato, autonomia negli spostamenti.
- 20262612 Azienda di Verbania cerca un/a impiegato/a per gestione della prima nota contabile: registrazione dei movimenti contabili e rendicontazione delle spese, preparazione fatture di vendita, preparazione ordini, controllo documenti di trasporto, gestione pagamenti ai fornitori, monitoraggio pagamenti dei clienti con eventuali solleciti o attività recupero crediti. Preferibile esperienza, ma si valutano profili junior. Richiesto diploma
- 20262547 Azienda di Baveno che si occupa di fornitura/installazione/manutenzione di cucine ed elettrodomestici industriali per ristoranti ed hotel cerca un tecnico manutentore per svolgere mansione di manutentore, installatore e supporto tecnico. Contratto full time con prospettiva di inserimento stabile. Richieste competenze nel settore elettrotecnico.
- 20262343 Bar tabaccheria a Verbania cerca un/a barista dinamica e motivata per servizio bar e ricevitoria. Si richiede attitudine a contatto con il pubblico, esperienza anche breve come barista o in ristorazione. Contratto inizialmente a tempo determinato full time da lunedì a sabato con possibilità di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
- 20261587 Ristorante-pizzeria a Domodossola cerca aiuto cuoco e aiuto pizzaiolo part time.
Preferibile minima esperienza, formazione alberghiera e conoscenza della lingua italiana.
Offerto contratto: aiuto cuoco full time a tempo determinato, aiuto pizzaiolo part time (16 ore, venerdì-domenica)
- 20261163 Ristorante a Omegna cerca aiuto cucina. La risorsa collaborerà con lo chef e il team nella preparazione e presentazione dei piatti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Richiesta capacità di lavorare in team, conoscenza delle tecniche di base e disponibilità full time su turni, anche nel weekend.