“All’ombra di me stesso”, Mario Borgnis racconta il lockdown e il viaggio dentro sé stesso

La montagna, quella della Valle Vigezzo. E Il tempo del lockdown, che ritorna prepotente nelle pagine di “All’ombra di me stesso” il nuovo libro di Mario Borgnis che sarà presentato sabato 16 maggio alle 18 presso la sala consigliare di Re. Un tuffo nel passato, neanche così remoto. Per approdare al triste periodo del Covid, che ha stravolto la nostra quotidianità. In città, ma anche nei piccoli paesi di montagna. E proprio da uno di questi piccoli borghi parte il racconto di Mario, che prende per mano il lettore e lo accompagna nel suo vissuto. Mario lo fa come è solito fare, senza filtri: con il racconto che si dipana armoniosamente pagina dopo pagina, incuriosendo sempre più. In questo suo nuovo libro Mario scava dentro se stesso, profondamente. Porta a galla problemi, preoccupazioni. E le inevitabili decisioni. Una lunga riflessione accompagna tutto il racconto. Resilienza e prospettiva; interrogativi e (forse) risposte. Un viaggio nell’Io, scavando nel passato, resistendo nel presente. Per traguardare ad un nuovo futuro.