"Coloriamo il parco": anche i bambini coinvolti nella valorizzazione delle Terme di Crodo

Continuano le iniziative del comune e della Pro Loco di Crodo per la valorizzazione del Parco delle Terme. Dopo diverse giornate di pulizia del parco da parte dei volontari, sabato 23 maggio (l’iniziativa era in programma per il 16 maggio, ma è stata rinviata per maltempo) una nuova iniziativa rivolta, questa volta, ai più piccoli. I bambini potranno infatti colorare e decorare a tema Minions i panettoni presenti nel parco all’interno di un laboratorio creativo promosso dalla Pro Loco. L’appuntamento è fissato per le 14.00. dalle 16.30 una merenda offerta a tutti i bambini partecipanti.
In Breve
sabato 16 maggio
domenica 10 maggio
sabato 09 maggio
venerdì 08 maggio
giovedì 07 maggio
sabato 02 maggio
venerdì 01 maggio
martedì 28 aprile
giovedì 23 aprile
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Politica
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?