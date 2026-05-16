"Coloriamo il parco": anche i bambini coinvolti nella valorizzazione delle Terme di Crodo

Continuano le iniziative del comune e della Pro Loco di Crodo per la valorizzazione del Parco delle Terme. Dopo diverse giornate di pulizia del parco da parte dei volontari, sabato 23 maggio (l’iniziativa era in programma per il 16 maggio, ma è stata rinviata per maltempo) una nuova iniziativa rivolta, questa volta, ai più piccoli. I bambini potranno infatti colorare e decorare a tema Minions i panettoni presenti nel parco all’interno di un laboratorio creativo promosso dalla Pro Loco. L’appuntamento è fissato per le 14.00. dalle 16.30 una merenda offerta a tutti i bambini partecipanti.