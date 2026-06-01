Giovani e territorio: dai Lions una borsa di studio per una studentessa del Fobelli

Venerdì 29 maggio si è svolta presso l’Istituto Agrario Fobelli di Crodo una significativa iniziativa dedicata ai giovani e alla valorizzazione del territorio. Nel corso di una degustazione dei prodotti realizzati dagli studenti dell’istituto, il presidente del Lions Club Verbano Borromeo, Girolamo Fausto Macaluso, ha consegnato una borsa di studio del valore di 1.500 euro alla studentessa Giuditta Bonardi.

“Il riconoscimento - dichiara il presidente del Club - è stato assegnato per premiare l’impegno scolastico, la passione e la dedizione dimostrati nel percorso formativo, in linea con i valori che il Lions Club promuove da sempre a favore dei giovani e della crescita culturale e professionale del territorio”.

L’evento si è svolto in un clima conviviale e partecipato, arricchito dalla degustazione dei prodotti dell’Istituto Agrario, espressione concreta delle competenze e della qualità del lavoro svolto dagli studenti e dai docenti della scuola. Alla cerimonia erano presenti anche gli agronomi Gian Mauro Mottini e Igor Cavagliotti, che hanno sottolineato l’importanza della formazione agricola e del legame tra scuola, territorio e mondo del lavoro, soprattutto in un’area a forte vocazione ambientale e agroalimentare come quella ossolana. Il Lions Club Verbano Borromeo conferma così il proprio impegno nel sostenere i giovani talenti e le realtà educative locali, investendo nelle nuove generazioni e nelle eccellenze del territorio.