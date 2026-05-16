“Oltre ogni limite”, a Masera al via la stagione degli Spalloni

Sarà una serata dedicata alla memoria, alla montagna e al valore della libertà quella organizzata dall’Associazione Sentieri degli Spalloni per sabato 16 maggio a Masera. Con l’evento “Oltre ogni limite: Il Richiamo della Libertà – Il Sentiero dei Ribelli & l’Eco dei Silenzi”, prenderà ufficialmente il via la stagione 2026 dell’associazione, impegnata nella valorizzazione della cultura e della storia degli Spalloni.

L’appuntamento è fissato alle 17 all’Oratorio Sant’Abbondio e si propone come un vero e proprio tributo a chi vive e ha vissuto la montagna. Un richiamo ideale che unisce le figure degli antichi Spalloni, costretti a percorrere i sentieri di confine con la “bricolla” sulle spalle, e chi ancora oggi presidia vette e vallate attraverso il lavoro e la cura del territorio.

“Esiste un legame indissolubile tra chi, in passato, percorreva i sentieri con il peso della bricolla e chi continua a vivere la montagna custodendone identità e tradizioni – spiegano dall’associazione –. È il richiamo della libertà, la scelta di essere padroni e curatori del proprio destino e del territorio”.

La serata si aprirà con una performance artistica dal titolo “Il Richiamo della Libertà”, proposta dal Ctf Ossola', associazione culturale domese. Uno spettacolo pensato per dare voce al silenzio delle montagne e raccontare il coraggio, la fatica e la resilienza di chi ha abitato queste terre di confine.

A seguire verrà presentato ufficialmente il programma 2026 dell’Associazione Sentieri degli Spalloni, con escursioni, iniziative culturali, progetti e attività dedicate alla scoperta del territorio e delle sue storie.