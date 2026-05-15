Mergozzo, camminata benefica a sostegno di Angsa Vco

Una camminata benefica è in programma venerdì 22 maggio alle 20 a Mergozzo, con partenza dal palazzo comunale. L’iniziativa prevede un percorso di circa due chilometri e ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno di Angsa Vco, l’Associazione nazionale genitori soggetti autistici.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Mergozzo e della Pro loco e si propone come un momento di partecipazione aperto a tutti, all’insegna della solidarietà e della socialità. Il percorso si svolgerà in un clima informale e inclusivo, con la possibilità di partecipare anche con passeggini e animali domestici al guinzaglio, oltre che con la presenza di gatti e altri animali da compagnia.

La partecipazione è aperta a tutti e la prenotazione è consigliata contattando Ilaria al numero 347 5887644 oppure Sonya al 351 4973072. L’intero ricavato della serata sarà devoluto ad Angsa Vco, realtà impegnata nel sostegno alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie nel territorio del Verbano Cusio Ossola.