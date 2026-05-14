A Palazzo Rosmini riaprono le mostre della Croce Rossa

Tornano visitabili nel week end le mostre “Cuore di Porcellana” e "Dunant - Tracce di Umanità" presso Palazzo Rosmini organizzate dalla Croce Rossa di Domodossola nell'ambito delle celebrazioni per il 60° anniversario di fondazione. "Cuore di porcellana" mette in vetrina una selezione di porcellane dipinte a mano dall’artista Anna Maria De Angeli Lavrano, il cui ricavato sarà interamente devoluto alle attività del Comitato.

Attraverso le parole delle figlie, emerge il lungo percorso artistico della madre, iniziato circa quarant’anni fa con un corso di acquerello e proseguito con una scelta precisa: la pittura su porcellana. Una passione nata dall’attrazione verso il bello e affinata negli anni con studi e corsi sempre più impegnativi a Milano, fino al conseguimento di attestati che l’hanno portata a diventare lei stessa insegnante di questa tecnica delicata e raffinata. Per oltre vent’anni, infatti, De Angeli Lavrano ha tenuto lezioni anche a Domodossola, trasmettendo competenze e sensibilità artistica a numerosi allievi. I proventi della vendita di porcellane saranno interamente devoluti a favore delle attività della Croce Rossa.

Accanto a questa iniziativa, nel programma delle celebrazioni rientra anche la mostra fotografica “Dunant – Tracce di Umanità”, dedicata alla storia della Croce Rossa e alla figura di Henry Dunant, fondatore del Movimento internazionale.

Le due mostre saranno visitabili sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

In piazza Madonna della Neve, sempre nel fine settimana del 16 e 17 maggio, spazio anche alla tradizione con “Pane Nero di Segale e Dolci Antichi”, evento che prevede la produzione di pane di segale e dolci tipici nei forni comunitari della Val d’Ossola, a cura delle Pro Loco. Questo week end protagonista sarà la Pro Loco di Trontano con i prodotti cotti nel forno di Ventriago.

Le celebrazioni proseguiranno poi con un ulteriore appuntamento solidale: è infatti possibile prenotare la partecipazione all’apericena benefica in programma giovedì 21 maggio alle ore 18 presso il ristorante Inizio del Collegio Rosmini. La serata sarà accompagnata dalla musica del quartetto di saxofoni Sus4tet.La prenotazione è obbligatoria: Ufficio CRI Domodossola:0324 242614, Filippo:333 4501774, Jolanda:333 4619889, Erica:328 7350571