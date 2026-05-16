Unitre Domodossola, il corso di teatro chiude l’anno con due commedie al Rosmini

Il corso di teatro dell'Unitre di Domodossola chiude in grande stile l'anno accademico proponendo due commedie . Ditta Sorrisi e Affini e A.A.A. Angeli del focolare cercasi. Entrambi i testi sono stati scritti da Gabriella Bruno autrice teatrale e sorella del regista Giuseppe Bruno.

Lo spettacolo si terrà nella sala teatro del Collegio Rosmini venerdì 22 maggio alle 21. Sul palco gli interpreti : Ada Biancossi, Annamaria Simona, Angelo Luigi Pavan, Assunta Linarello, Carmen Pala, Elvira Argiento, Esmeralda Tronconi, Franco Camanzi, Francesca Costanzo, Galdino Tommasini, Gemma Salati, Giovanna Fiannacca, Patrizia Bollati, Piero Bonetti e Tiziana Giacometti. La regia è di Giuseppe Bruno.

L'ingresso è libero.