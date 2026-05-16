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Eventi | 16 maggio 2026, 08:53

Unitre Domodossola, il corso di teatro chiude l’anno con due commedie al Rosmini

Venerdì 22 maggio in scena “Ditta Sorrisi e Affini” e “A.A.A. Angeli del focolare cercasi”, testi di Gabriella Bruno diretti da Giuseppe Bruno

Unitre Domodossola, il corso di teatro chiude l’anno con due commedie al Rosmini

Il corso di teatro dell'Unitre di Domodossola chiude in grande stile l'anno accademico proponendo due commedie . Ditta Sorrisi e Affini e A.A.A. Angeli del focolare cercasi. Entrambi i testi sono stati scritti da Gabriella Bruno autrice teatrale e sorella del regista Giuseppe Bruno. 

Lo spettacolo si terrà nella sala teatro del Collegio Rosmini venerdì 22 maggio alle 21. Sul palco gli interpreti : Ada Biancossi, Annamaria Simona, Angelo Luigi Pavan, Assunta Linarello, Carmen Pala, Elvira Argiento, Esmeralda Tronconi, Franco Camanzi, Francesca Costanzo, Galdino Tommasini, Gemma Salati, Giovanna Fiannacca, Patrizia Bollati, Piero Bonetti e Tiziana Giacometti. La regia è di Giuseppe Bruno

L'ingresso è libero. 

Mary Borri

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