Coachellula accende Trontano: domani musica, street food e solidarietà con D.O.M.O.

Tutto pronto a Trontano per la quinta edizione di Coachellula, il festival organizzato dall’associazione D.O.M.O. – Donatori Ossolani Midollo Osseo – che domani, sabato 16 maggio, animerà l’area feste con una lunga serata all’insegna di musica, divertimento, buon cibo e sensibilizzazione.

L’evento, diventato negli anni uno degli appuntamenti più attesi della primavera ossolana, unirà ancora una volta intrattenimento e solidarietà, mantenendo al centro il messaggio dell’importanza della donazione di midollo osseo e cellule staminali.

La serata prenderà il via alle 18 con il ritorno di "Aperitivo Degustando", momento dedicato ai sapori del territorio realizzato in collaborazione con l’Azienda Vitivinicola Edoardo Patrone, Dea Valdossola e Focacceria Doppiozero. Ad accompagnare il pubblico nella prima parte della manifestazione sarà il dj set di Dj Flavio.

Dalle 20.30 spazio invece alla musica dal vivo con la seconda edizione di X-Talent, il contest dedicato ai giovani artisti emergenti. Sul palco saliranno sei finalisti selezionati dagli organizzatori e il vincitore sarà scelto da una giuria di esperti insieme al voto del pubblico. In palio la registrazione di un singolo o di una cover con pubblicazione su Spotify, oltre alla possibilità di aprire l’edizione 2026 dell’Open Air organizzato dal Clan dello Sciamano.

L’area feste offrirà anche numerose attività collaterali pensate per coinvolgere tutte le età. Dalle 18.30 saranno aperti Glitter Bar, Photo Booth e Play Area, che ospiterà anche il primo torneo di calcetto D.O.M.O. Non mancherà inoltre uno spazio dedicato alle associazioni del territorio con giochi, quiz e attività ricreative curate da Arcigay, Libera e 21 Marzo.

Dalle 19.30 aprirà anche la cucina con un ricco menù che proporrà panini, hamburger, salamelle, porchetta, tagliata, fritti, crêpes e servizio bar con cocktail, birra e gin corner. A chiudere la festa, in tarda serata, sarà il dj set firmato Garro e Mella.

Accanto al divertimento resterà centrale il messaggio solidale dell’iniziativa. Per tutta la durata della manifestazione sarà infatti presente il punto informativo Match Point D.O.M.O., dove sarà possibile ricevere informazioni e iscriversi al registro dei donatori di midollo osseo e cellule staminali.

"L’obiettivo resta sensibilizzare e trovare nuovi donatori – aveva spiegato nei giorni scorsi la neopresidente Chiara Paglino –. Anche un solo gesto può fare la differenza e salvare una vita".