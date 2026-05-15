"Marta, fiore di maggio": a Omegna lo spettacolo benefico di Arcademia

È un appuntamento unico. Dove le emozioni sono parte integrante della serata: qualche lacrima, ma soprattutto sorrisi, energia, voglia di vivere nel ricordo di Marta Giroldini, la giovane quattordicenne che nel 2012 perse la vita in un incidente stradale. Aveva il futuro in mano, con un sorriso radioso e un'energia incredibile. L'energia che, dopo l'inevitabile smarrimento e il dolore immenso, hanno avuto in tutti questi anni Roberta e Luciano, due genitori meravigliosi, e il fratello Mattia. Hanno parlato nelle scuole, hanno raccontato la loro storia, hanno toccato il cuore di migliaia di ragazzi. E, a maggio, Marta torna protagonista con lo spettacolo “Marta, Fiore di Maggio”. In scena “A riveder le stelle", interpretato da Arcademia, il centro di formazione dove Marta era una presenza fissa e determinante. Venerdì 15 maggio alle 20.45 al Teatro Sociale di Omegna il classico condensato di emozioni e sorprese e, come sempre, la finalità benefica: l'incasso della serata, a offerta libera, sarà devoluto per le attività culturali e sociali dell'Opificio di Arcademia.