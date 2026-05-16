Torna a Masera la festa campestre degli Amici di Casa don Gianni

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la festa campestre degli Amici di Casa don Gianni che si tiene, da venerdì 29 a domenica 31 maggio, come di consueto nell’area feste di Masera.

La festa si apre venerdì 29 maggio alle 18.30. alle 19.00 la cena e alle 21.00 una serata in musica con dj Ramada. Sabato 30 maggio l’apertura alle 9.30 r alle 10.00 una lezione di yoga con Vittoria. Alle 12.30 il pranzo e dalle 15.30 laboratori per tutte le età. Dalle 19.00 la cena e alle 21.00 ancora musica dal vivo con la Voodoo Band. Infine, domenica 31 maggio apertura sempre alle 9.30. Alle 12.30 il pranzo e alle 14.30 il concerto dell’Orchestra Sottobosco dell’associazione SuoniAmo. Alle 17.30 la celebrazione della messa a Casa don Gianni. Dalle 19.00 di nuovo a Masera per la cena e alle 21.00 doppio appuntamento musicale: nell’area interna serata danzante con Ketty, mentre nell’area esterna Lune di Sax.