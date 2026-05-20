Terre di Mezzo Tour: presentato il nuovo cammino ecomuseale

È stato presentato questa mattina a Domodossola, dall’associazione Comuniterràe – Ecomuseo delle Terre di Mezzo, il nuovo “Terre di Mezzo Tour”, un percorso escursionistico articolato in otto tappe che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del territorio ecomuseale tra il Verbano Cusio Ossola e il Parco Nazionale Val Grande.

Un progetto che punta a valorizzare il territorio attraverso il turismo lento, la cultura dell’accoglienza e il coinvolgimento diretto delle comunità locali. Il cammino, lungo complessivamente circa 100 chilometri, collegherà Aurano a Trontano attraversando vallate, piccoli borghi e nuclei storici delle Terre di Mezzo.

“Ci sono due motivi fondamentali – ha spiegato la presidente Ivana Ronchi –: l’accoglienza è strettamente collegata a un cammino e non può esistere soltanto il percorso senza un’accoglienza in senso ampio. Non parleremo solo di dove dormire o mangiare, ma di esperienze, relazioni e occasioni che il territorio può offrire”.

Ronchi ha sottolineato come il concetto di accoglienza vada oltre l’ospitalità tradizionale: “Può essere un’esperienza sensoriale, un momento legato alla moda riutilizzata, eventi organizzati dalle amministrazioni o semplicemente il modo in cui una comunità si racconta ai visitatori. Il valore più grande del cammino sarà proprio l’incontro tra le persone”.

L’associazione sta lavorando anche alla realizzazione di credenziali, testimonium e materiali dedicati ai camminatori, ma il fulcro del progetto resta il coinvolgimento delle comunità: “È importante che ogni paese sappia accogliere gli escursionisti, raccontando la propria storia e valorizzando i propri beni”.

Il progetto dell’Ecomuseo delle Terre di Mezzo nasce con l’obiettivo di promuovere un “museo diffuso”, capace di mettere al centro il patrimonio culturale, paesaggistico e umano delle vallate comprese nell’area del Parco Nazionale Val Grande. Un territorio formato da dieci comunità, ricco di testimonianze storiche, architetture rurali, tradizioni e patrimoni immateriali.

Il calendario prenderà il via sabato 30 maggio con un convegno inaugurale dedicato al tema dell’accoglienza presso l’Ecoresort Fiorlago di Bracchio, nel comune di Mergozzo. La giornata, intitolata “Fare accoglienza lungo un cammino. Un’occasione per il territorio”, proporrà incontri, testimonianze ed esperienze dedicate alle opportunità legate ai cammini e al turismo sostenibile.

Tra i relatori attesi figurano il professor Filippo Grasso dell’Università di Messina, Gabriella Castelli del Cammino Alta Via delle Grazie, Giada Lora dell’Associazione Gestori Rifugi Alto Piemonte, Lidia Robba dell’Associazione Case Piemontesi del VCO e Neven Adzaip dell’associazione Vita in Cammino.

Domenica 31 maggio partirà invece ufficialmente il Terre di Mezzo Tour con la prima tappa da Aurano a Colle. Le successive escursioni sono in programma il 30 agosto tra Beura Cardezza e Vogogna, il 5 settembre da Cuzzago di Premosello a Bracchio di Mergozzo, il 6 settembre tra Bracchio e San Bernardino Verbano, il 13 settembre da Cossogno a Cicogna, il 20 settembre tra Cossogno e Miazzina e il 27 settembre da Caprezzo a Intragna.

La chiusura del progetto è prevista il 3 ottobre con un convegno conclusivo dedicato al valore dei cammini, seguito il 4 ottobre dall’ultima tappa tra Trontano e Parpinasca.