Domodossola, il sindaco Pizzi sollecita Poste Italiane: “Serve un Postamat in via Gramsci”

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha inviato una lettera alla direttrice di Poste Italiane di Verbania Alessandra Sarnelli per chiedere – per conto di numerosi cittadini domesi che hanno segnalato la situazione – l’installazione di uno sportello Postamat presso l’ufficio postale di via Gramsci.
Di seguito le parole del primo cittadino.
“Gentile dott.ssa Sarnelli,
nel passato, in diverse occasioni, ho scritto a Poste Italiane (sia direttamente alla direzione dell’ufficio di via Gramsci che alla direzione provinciale) per rappresentare la richiesta - che mi viene da numerosi cittadini domesi - di posizionare un apparecchio Postamat presso quella sede.
L’ultima richiesta, indirizzata direttamente a lei unitamente ad una petizione sottoscritta da numerosi utenti, è stata inviata in data 30 settembre 2025 con nota prot. 30611, ma ad oggi non risulta esserci stato alcun riscontro alla stessa.
Mi preme ricordare che:
• un apparecchio Postamat in via Gramsci rappresenterebbe certamente un’efficace alternativa a quello sito presso l’Ufficio Postale di via Romita che, tra l’altro, mi riferiscono costantemente soggetto a lunghe code;
• da segnalare anche la vicinanza con la stazione internazionale, che potrebbe creare un indotto interessante;
• continuano a giungermi richieste da parte di numerosi cittadini, vostri utenti, in merito agli sviluppi della richiesta.
Torno, quindi, a sollecitare cortesemente una riflessione propedeutica a un intervento che dia risposte concrete a molti utenti, cittadini e turisti.
In attesa di un gentile cenno di riscontro, ringrazio per l’attenzione e invio i più cordiali saluti.
Lucio Pizzi”.