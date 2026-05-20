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Attualità | 20 maggio 2026, 16:25

Domodossola, il sindaco Pizzi sollecita Poste Italiane: “Serve un Postamat in via Gramsci”

Il primo cittadino ha scritto una lettera alla direttrice Sarnelli per chiedere una risposta alla richiesta inoltrata tempo fa dai cittadini

Domodossola, il sindaco Pizzi sollecita Poste Italiane: “Serve un Postamat in via Gramsci”

Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi ha inviato una lettera alla direttrice di Poste Italiane di Verbania Alessandra Sarnelli per chiedere – per conto di numerosi cittadini domesi che hanno segnalato la situazione – l’installazione di uno sportello Postamat presso l’ufficio postale di via Gramsci. 

Di seguito le parole del primo cittadino.

“Gentile dott.ssa Sarnelli,

nel passato, in diverse occasioni, ho scritto a Poste Italiane (sia direttamente alla direzione dell’ufficio di via Gramsci che alla direzione provinciale) per rappresentare la richiesta - che mi viene da numerosi cittadini domesi - di posizionare un apparecchio Postamat presso quella sede.

L’ultima richiesta, indirizzata direttamente a lei unitamente ad una petizione sottoscritta da numerosi utenti, è stata inviata in data 30 settembre 2025 con nota prot. 30611, ma ad oggi non risulta esserci stato alcun riscontro alla stessa.

Mi preme ricordare che:

• un apparecchio Postamat in via Gramsci rappresenterebbe certamente un’efficace alternativa a quello sito presso l’Ufficio Postale di via Romita che, tra l’altro, mi riferiscono costantemente soggetto a lunghe code;

• da segnalare anche la vicinanza con la stazione internazionale, che potrebbe creare un indotto interessante;

• continuano a giungermi richieste da parte di numerosi cittadini, vostri utenti, in merito agli sviluppi della richiesta.

Torno, quindi, a sollecitare cortesemente una riflessione propedeutica a un intervento che dia risposte concrete a molti utenti, cittadini e turisti.

In attesa di un gentile cenno di riscontro, ringrazio per l’attenzione e invio i più cordiali saluti.

Lucio Pizzi”.

l.b.

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