"Terre Alte": i 120 anni del tunnel del Sempione

Sabato 23 maggio alle 17.30 l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola ospita un nuovo appuntamento promosso dall’associazione culturale Il Rosa nell’ambito della rassegna “Terre Alte”. L’incontro è dedicato ai 120 anni dall’apertura del tunnel ferroviario del Sempione, avvenuto nel 1906. Giacomo Bonzani, Paolo Crosa Lenz e Giulio Frangioni racconteranno, con la proiezione di rare immagini d’epoca, le tre strade del Sempione: la “via del sale” di Stockalper (XVII secolo); la strada napoleonica (nel 1805 la prima carrozzabile delle Alpi) e la “via ferrata” (1906). Con l’apertura del tunnel ferroviario, risultato di ingegneria svizzera e lavoro italiano, Domodossola diventò la “porta d’Italia” lungo il tragitto dell’Orient Express da Parigi a Istanbul.