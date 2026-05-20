“Corri in Vigezzo” cresce ancora: cinque eventi per lo sport che fa rete

Lo sport come strumento di promozione del territorio e di unione tra le comunità locali. È questo lo spirito della seconda edizione di “Corri in Vigezzo”, il progetto turistico-sportivo presentato ufficialmente a Crevoladossola alla presenza delle autorità e delle associazioni coinvolte.

L’iniziativa, nata per valorizzare la Valle Vigezzo attraverso il turismo attivo e la corsa su strada, amplia nel 2026 il proprio calendario con l’ingresso del Comune di Re, arrivando a contare cinque appuntamenti distribuiti lungo tutta l’estate.

Il progetto coinvolge diversi comuni della valle, con percorsi di varia lunghezza e difficoltà, pensati per atleti, appassionati e famiglie. Un circuito che punta a rafforzare l’identità condivisa del territorio e a promuoverne le eccellenze naturalistiche e paesaggistiche.

A sottolineare la crescita dell’iniziativa è stato Andrea Fortis, presidente dell’Atletica Ossolana Vigezzo, tra i promotori del progetto, che ha evidenziato il successo della passata edizione e l’importanza dell’adesione del Comune di Re, auspicando al tempo stesso l’ingresso di altri centri della valle per rendere il circuito ancora più completo.

Il calendario si aprirà sabato 13 giugno con la nuova tappa di Dissimo, frazione di Re, dove andrà in scena la prima edizione di “Dissimove”. Il percorso principale sarà di 8 chilometri, affiancato da un mini giro di 2 chilometri dedicato ai più giovani e a chi preferisce un tracciato più accessibile.

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 5 luglio con la Marcialonga Panoramica di Druogno, storica corsa non competitiva che torna dopo una pausa con importanti novità e un tracciato di 13 chilometri tra le frazioni del paese.

Sabato 25 luglio spazio alla tradizionale “La Sfadiàa – Trofeo Graziano Bonzani” a Craveggia, gara in montagna tra le più impegnative dell’estate vigezzina, con percorsi fino a 19 chilometri e oltre mille metri di dislivello.

Il 6 agosto sarà la volta del “Trofeo Ciao Marti” a Buttogno, memorial dedicato a Martino Ambrogi, con percorsi non competitivi e serali pensati per coinvolgere atleti e famiglie.

La chiusura della stagione è prevista sabato 30 agosto con la storica “Sgamelàa d’Vigezz” di Santa Maria Maggiore, giunta alla sua 53ª edizione e considerata la manifestazione regina della valle.

Nel corso della presentazione è stato ribadito il valore dello sport come strumento educativo e di promozione territoriale, oltre al ruolo fondamentale dei volontari, delle associazioni, degli enti locali e degli sponsor che sostengono il progetto.

Tutte le informazioni e le iscrizioni sono disponibili sul sito ufficiale www.corrinvigezzo.it, dove è già possibile registrarsi per il primo appuntamento del 13 giugno a Dissimo.