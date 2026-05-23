L'Italian Opera Trio in concerto al Sacro Monte Calvario

È in programma per domenica 24 maggio Ale 18.30, nella sala Bozzetti del Sacro Monte Calvario di Domodossola, il quinto appuntamento con la rassegna “I pomeriggi in concerto” della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario. Protagonista l’Italian Opera Trio, composto dal soprano Gabriela Nurchis, dal tenore Damiano Colombo e da Ester Snider al pianoforte. Il trio eseguirà arie d’opera di Verdi, Bizet, Mascagni e Puccini.

Il concerto è reso possibile grazie alla sensibilità dell’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, della parrocchia di Calice, della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario, con il patrocinio della città di Domodossola e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco Ente filantropico e della Fondazione Crt.