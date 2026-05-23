Il coro Seo Cai ricorda i coristi scomparsi con una messa al Sacro Monte Calvario

Il coro Seo-Cai di Domodossola nato nel lontano 1947 per volontà di un gruppo di amici accomunati dalla passione per la montagna e da tutto ciò che ad essa è legato ricorda i suoi coristi scomparsi. Nella festa di Pentecoste il 24 maggio al Santuario del Santissimo Crocifisso del Sacro Monte Calvario alle 10 sarà celebrata una messa in loro memoria nella quale oltre alla consueta e apprezzata Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario ci sarà anche il coro Seo Cai ad animare la liturgia.

Saranno proposti dal gruppo ,composto da una trentina di elementi, i brani: Noi Canteremo Gloria a te, l'Ave Maria e Signore delle Cime. “Durante la messa non potendo nominarli tutti- spiega il presidente del coro Rino Carandente - verranno ricordati in particolare i coristi del coro Seo Cai scomparsi recentemente Fulvio Palmieri e Gianpiero Marigonda. Al termine della celebrazione il coro si ritroverà per un momento conviviale in Valle Vigezzo”.