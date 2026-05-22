"Sensi in equilibrio": alla Prateria si parla di cura e prevenzione

L’associazione Mosaico organizza, venerdì 22 maggio alle 21.00 presso la Cooperativa La Prateria di Domodossola, un incontro dedicato ai “Sensi in equilibrio, respirare bene e sentire meglio”. Si tratta di una conferenza aperta a tutta la cittadinanza, con esperti a confronto con l’obiettivo di sensibilizzare sulle patologie dell’orecchio e del naso.

Relatori saranno il dottor Giuseppe Abbate, otorinolaringoiatra con specializzazione in chirurgia endoscopica naso-sinusale, sul tema “La poliposi nasale” e il dottor Matteo Nardo, otorinolaringoiatra con master in vestibologia, sul tema “L’orecchio interno: tra acufene e vertigini”. Al termine dell’incontro, un rinfresco per tutti i partecipanti.

L’incontro è promosso dall’associazione con il patrocinio della provincia del Verbano Cusio Ossola e dell’Asl Vco.