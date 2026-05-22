 / Domodossola

Domodossola | 22 maggio 2026, 16:19

Al mercato una bancarella solidale per aiutare i bambini malati di tumore

Sabato 23 maggio in via Osci iniziativa benefica a sostegno di Ugi Villadossola: il ricavato sarà devoluto all’associazione

Al mercato una bancarella solidale per aiutare i bambini malati di tumore

Una giornata all’insegna della solidarietà e dell’aiuto concreto a favore dei più piccoli. Sabato 23 maggio, al mercato di Domodossola in via Osci, sarà presente una bancarella benefica organizzata per sostenere Ugi Villadossola, l’Unione Genitori Italiani che supporta i bambini malati di tumore in cura all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Chi visiterà il mercatino potrà trovare numerosi oggetti artigianali e creazioni fatte a mano, realizzate con passione e messe in vendita a prezzi accessibili. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto all’associazione per contribuire alle attività di sostegno alle famiglie e ai piccoli pazienti.

L’evento rappresenta un’occasione importante per unire solidarietà e partecipazione, offrendo un aiuto concreto a chi affronta percorsi di cura difficili e delicati. Un piccolo gesto che può fare una grande differenza.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore