Villadossola, concerto contro la violenza di genere a La Fabbrica

Una serata di musica per dire no alla violenza di genere. È questo il significato del concerto “Musica senza confini”, in programma sabato 23 maggio alle 21 a La Fabbrica di Villadossola. Protagonista della serata sarà l’Orchestra Gmo – Giovani musicisti ossolani, diretta dal maestro Alberto Lanza, che si esibirà in un evento a sostegno del Soroptimist Club Verbano.

L’iniziativa ha una finalità benefica: il ricavato sarà destinato al progetto “Il rispetto si impara dall’infanzia”, un percorso di educazione all’affettività rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio, con l’obiettivo di prevenire la violenza di genere attraverso la formazione e la sensibilizzazione fin dalla giovane età.

Il progetto coinvolge anche le famiglie, nell’ottica di rafforzare un’alleanza educativa tra scuola, genitori e società.

L’ingresso al concerto è di 10 euro. I biglietti sono disponibili in prevendita nelle librerie Alberti di Verbania, Ubik di Omegna, Grossi di Domodossola e La Pagina di Villadossola, oltre che online tramite la piattaforma dedicata.

Per informazioni è possibile contattare il Soroptimist Club Verbano all’indirizzo email soroptimist.clubdelverbano@gmail.com oppure tramite messaggio al numero 339 3982508.