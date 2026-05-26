Il 21 giugno 2026 Borgosesia ospiterà il raduno di auto storiche di San Pietro, con una presenza speciale destinata ad attirare collezionisti da tutto il Nord Italia: le Trabant, le piccole berline prodotte nella Germania Est che sono diventate, nei decenni successivi alla caduta del Muro, oggetti di culto in tutta Europa. Lo segnala Eventi Valsesia e Alto Piemonte, che annuncia l'evento come uno degli appuntamenti motoristici più particolari della stagione in Valsesia.

La Trabant, da auto di Stato a oggetto di culto

Prodotta dalla Volkswagen Werk Zwickau tra il 1957 e il 1991, la Trabant è rimasta per decenni il simbolo della mobilità quotidiana nella DDR. Carrozzeria in Duroplast, un materiale composito a base di resina e fibre di cotone, motore a due tempi da poco più di ventisei cavalli, nessun indicatore del carburante: la Trabant era un'auto essenziale fino all'osso, costruita per durare in un sistema industriale che non prevedeva l'obsolescenza programmata.

Quando il Muro cadde nel novembre 1989, migliaia di Trabant attraversarono i valichi di frontiera verso l'Ovest. Quelle immagini sono entrate nella memoria collettiva europea. E da lì è nato il paradosso: un'auto che molti tedeschi dell'Est avevano atteso anni per acquistare, e che molti avevano abbandonato ai bordi delle strade occidentali appena potevano permettersi qualcosa di meglio, è diventata negli anni successivi un simbolo affettivo potente. I club di appassionati si sono moltiplicati in Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e oltre. Oggi i raduni internazionali dedicati alla Trabant radunano centinaia di esemplari e attraggono visitatori da tutta Europa.

Zilvinas Vasciunas, esperto di cultura dell'Europa orientale e collaboratore di Smart Betting Guide che segue le dinamiche del scommesse sportive online e dei fenomeni di fandom legati allo sport e all'intrattenimento, osserva che il caso Trabant è emblematico di come gli oggetti quotidiani della vita socialista siano stati reinterpretati dopo il 1989.

“La Trabant non era un'auto desiderabile nel senso occidentale del termine. Era uno strumento di vita. Ed è proprio per questo che oggi chi la colleziona non sta inseguendo la nostalgia del socialismo, ma qualcosa di più sottile: il ricordo di una quotidianità condivisa, di una comunità che si riconosceva negli stessi oggetti.”

Borgosesia e la Valsesia come territorio di incontro

Che un raduno dedicato anche alle Trabant si tenga in Valsesia non è casuale. Il territorio, al confine tra Piemonte e le Alpi, ha una tradizione consolidata di eventi motoristici legati alle auto storiche. Borgosesia in particolare si presta bene a questo tipo di manifestazione: centro vivace della valle, con spazi adatti all'esposizione e una comunità di appassionati locali che da anni partecipa attivamente a iniziative simili.

Il raduno del 21 giugno rientra nel calendario degli eventi estivi della zona, un periodo in cui la Valsesia si anima con manifestazioni che spaziano dalla cultura alla natura allo sport. Non è un caso che proprio in questi mesi il territorio proponga appuntamenti molto diversi tra loro: un raduno di auto e moto storiche a Re ha già riscosso grande successo nelle settimane scorse, a dimostrazione di quanto questo tipo di evento trovi terreno fertile nell'Alto Piemonte.

Le auto storiche presenti al raduno di Borgosesia non saranno solo Trabant. L'evento è aperto a vetture d'epoca di vario tipo, il che lo rende interessante anche per chi non ha una passione specifica per il modello tedesco orientale ma vuole trascorrere una giornata tra motori, storie e meccanica d'altri tempi.

Perché i collezionisti del Nord Italia guardano alle Trabant

In Italia il fenomeno Trabant è rimasto a lungo di nicchia, confinato agli appassionati più specializzati. Ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato. I raduni internazionali hanno reso più visibile il culto, i social hanno diffuso immagini e storie legate a questi veicoli, e una generazione di collezionisti italiani ha cominciato a interessarsi a modelli che esulano dal classico panorama delle auto storiche nazionali.

Il Nord Italia, in particolare, è geograficamente vicino ai paesi dell'ex blocco orientale dove la Trabant era diffusa. Non è raro trovare esemplari importati dalla Germania, dalla Repubblica Ceca o dalla Polonia nelle mani di collezionisti lombardi, piemontesi o veneti. Mantenerle in funzione richiede competenze specifiche e una rete di fornitori di ricambi che si è sviluppata proprio grazie ai club internazionali.

Un appuntamento come quello di Borgosesia serve anche a questo: mettere in contatto appassionati, condividere conoscenze tecniche, e dare visibilità a una passione che fatica a trovare spazio nei grandi saloni dell'auto. La Valsesia, con la sua posizione e la sua tradizione di eventi all'aperto, è un contesto adatto.

Un giugno ricco di eventi tra le valli del Piemonte

L'appuntamento di Borgosesia si inserisce in un calendario estivo che vede l'Alto Piemonte particolarmente attivo. La stagione degli eventi all'aperto è già partita con iniziative che coprono ambiti molto diversi: dalla musica in quota ai percorsi naturalistici, fino agli appuntamenti culturali nelle valli. Chi segue la rassegna musicale nelle vette dell'Alto Piemonte sa che questa zona sa costruire eventi capaci di attrarre pubblico anche da fuori regione.

Il raduno del 21 giugno a Borgosesia si candida a diventare uno di quegli appuntamenti che, anno dopo anno, costruiscono una piccola tradizione. Le Trabant, con la loro storia improbabile e il loro fascino fuori dal comune, sono un elemento di attrazione genuino. Non servono grandi numeri per fare un buon raduno: basta una piazza, qualche decina di vetture e la voglia di raccontare storie attraverso la meccanica.

Per chi volesse scoprire altri eventi all'aperto in programma in zona nelle prossime settimane, l'agenda dell'Alto Piemonte offre diverse occasioni per trascorrere giornate tra natura e cultura.





