Grande successo a Re per il terzo Raduno di auto e moto storiche FOTO

Viene archiviata come un grande successo la terza edizione del Raduno di auto e moto storiche, ospitato domenica 17 maggio a Re. "L'evento- spiega con soddisfazione il presidente della Pro loco, Stefano Valenti - ha visto la partecipazione di 130 iscritti. Alla sfilata, favorita da una giornata di sole, è seguito il pranzo in compagnia con canti e giochi. Ringrazio tutte le ragazze della Proloco di Re, l'amministrazione comunale, Davide Caretti (Baleta). Un grazie particolare a padre Giancarlo Iulita ed ai ragazzi dell' A.I.B".
In Breve
giovedì 21 maggio
mercoledì 20 maggio
lunedì 18 maggio
domenica 17 maggio
sabato 16 maggio
venerdì 15 maggio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Viabilità e trasporti
Economia
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?