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Vigezzo | 21 maggio 2026, 13:45

Grande successo a Re per il terzo Raduno di auto e moto storiche FOTO

Oltre 130 partecipanti alla manifestazione organizzata dalla Pro loco tra sfilata, giochi e convivialità. Il presidente Valenti: "Una splendida giornata di festa e condivisione"

Viene archiviata come un grande successo la terza edizione del Raduno di auto e moto storiche, ospitato domenica 17 maggio a Re. "L'evento- spiega con soddisfazione il presidente della Pro loco, Stefano Valenti - ha visto la partecipazione di 130 iscritti. Alla sfilata, favorita da una giornata di sole, è seguito il pranzo in compagnia con canti e giochi. Ringrazio tutte le ragazze della Proloco di Re, l'amministrazione comunale, Davide Caretti (Baleta). Un grazie particolare a padre Giancarlo Iulita ed ai ragazzi dell' A.I.B".

Marco De Ambrosis

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