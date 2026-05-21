Grande successo a Re per il terzo Raduno di auto e moto storiche FOTO

Viene archiviata come un grande successo la terza edizione del Raduno di auto e moto storiche, ospitato domenica 17 maggio a Re. "L'evento- spiega con soddisfazione il presidente della Pro loco, Stefano Valenti - ha visto la partecipazione di 130 iscritti. Alla sfilata, favorita da una giornata di sole, è seguito il pranzo in compagnia con canti e giochi. Ringrazio tutte le ragazze della Proloco di Re, l'amministrazione comunale, Davide Caretti (Baleta). Un grazie particolare a padre Giancarlo Iulita ed ai ragazzi dell' A.I.B".