Medici di famiglia, nuovo malfunzionamento della piattaforma online: "Organizzazione disastrosa"

Dopo il caos registrato nei giorni scorsi, con il distretto sanitario di Domodossola preso d’assalto da centinaia di cittadini in cerca dell’assegnazione di un nuovo medico di famiglia, un lettore segnala un nuovo malfunzionamento del sistema. In particolare, relativo alla piattaforma digitale Salute Piemonte, che permette di effettuare il cambio medico online, senza recarsi agli sportelli. Piattaforma che, tuttavia, già nelle scorse settimane non era stata aggiornata e, dunque, non segnalava la disponibilità di medici sul territorio. E oggi, un nuovo episodio, segnalato - come già la scorsa volta - da Luigi Nucera:

“Vi tengo informati sull'organizzazione di Asl Vco relativa ai medici di famiglia. Questa mattina ho ricevuto alert su app "Io" e tramite mail, sulla disponibilità per assistenza del medico Roberto Maglio. Il messaggio recita che è possibile prenotarsi tramite la app salute Regione Piemonte. Sono entrato, velocemente, nell'applicazione e, nella casella del medico, compare la dicitura "il medico non ha attualmente posti disponibili”. Contattato telefonicamente il distretto sanitario mi rispondono che, per prenotare il medico, bisogna recarsi di persona agli uffici dello stesso distretto sanitario. Ancora una volta la disponibilità del medico non è stata caricata sul sistema. Come al solito, organizzazione disastrosa. Mia moglie si è recata allo sportello, dove le hanno comunicato che hanno ricevuto richieste, ma anche loro non hanno disponibilità caricata. Probabilmente i messaggi di alert e le mail vengono inviate a casaccio".