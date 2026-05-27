Bannio Anzino accoglie il 19° Raduno degli Alpini della Valle Anzasca

Sarà Bannio Anzino a ospitare, dal 29 maggio al 2 giugno, il 19° Raduno dei Gruppi Alpini della Valle Anzasca, appuntamento che coinciderà con le celebrazioni della Festa della Repubblica. La manifestazione, organizzata dai gruppi alpini riuniti della valle insieme alla sezione Ana di Domodossola, coinvolgerà le comunità di Bannio Anzino, Calasca, Castiglione, Ceppo Morelli, Cimamulera, Fornareco, Macugnaga, Pestarena e Vanzone con San Carlo.

Il programma prenderà il via venerdì 29 maggio con una giornata ludico-formativa dedicata agli alunni delle scuole elementari e medie della Valle Anzasca. I ragazzi saranno protagonisti di visite al centro storico, al Santuario della Madonna della Neve e all’azienda agricola Salvavegia, in un percorso pensato per avvicinare le nuove generazioni al territorio e alle sue tradizioni.

Sabato 30 maggio entreranno nel vivo le celebrazioni ufficiali con la deposizione di omaggi floreali ai monumenti di Pontegrande e di Anzino. Seguiranno l’alzabandiera al Monumento ai Caduti di Bannio Anzino e l’inaugurazione della targa commemorativa dedicata al fondatore del gruppo. La giornata proseguirà con la cena alpina alla tensostruttura Crus Canton e con una serata di musica e convivialità animata dalla Band Arfacchia.

La giornata di domenica 31 maggio sarà invece dedicata alla musica, con il concerto in chiesa del coro Monterosa e del Premiato Corpo Musicale di Bannio.

Lunedì 1 giugno il programma proseguirà con un momento di raccoglimento e memoria: alle 17 è infatti prevista la Santa Messa alla Cappella degli Alpini di Bannio, all’Alpe Provaccio, in ricordo di tutti gli alpini e dei soci della Valle Anzasca scomparsi.

Il momento centrale della manifestazione sarà martedì 2 giugno, giornata del 19° Raduno Alpini Valle Anzasca. Il ritrovo è fissato alle 9 in località Panera a Bannio, da dove partirà la sfilata accompagnata dal vessillo della sezione di Domodossola e dalla Fanfara Alpina Ossolana. Ad aprire il corteo saranno alunni e docenti delle scuole locali. Alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa nella chiesa di Bannio, seguita dall’orazione ufficiale, dalla sfilata al Monumento Onore ai Caduti, dalle premiazioni e dal saluto delle autorità.

La manifestazione si concluderà con il pranzo alla tensostruttura Crus Canton e con l’ammainabandiera. Per partecipare al pranzo del 2 giugno è necessaria la prenotazione entro giovedì 28 maggio, contattando Sandro al numero 347 7614493.