Preglia, torna “Ricordando Davide”: una settimana di sport, musica e amicizia

Una festa che negli anni è diventata molto più di un appuntamento estivo. A Preglia torna “Ricordando Davide”, la manifestazione nata per mantenere vivo il ricordo di Davide Botticchio, il giovane di Preglia scomparso nel 2004 a soli 19 anni in un incidente stradale. Da allora il suo gruppo di amici non ha mai smesso di portarlo con sé, trasformando il dolore in un evento capace di unire generazioni all’insegna dello sport, della musica, del divertimento e dello stare insieme.

Dal 1° al 7 giugno il campo sportivo di Preglia tornerà così ad animarsi con la 22ª edizione della festa, pronta ancora una volta a richiamare giovani, famiglie e appassionati grazie a un programma ricco di appuntamenti e a un’atmosfera che negli anni è diventata un vero marchio di fabbrica della manifestazione.

“Siamo giunti alla ventiduesima edizione – spiega il presidente Davide Dora – e il nostro gruppo di amici continua a tenere forte il ricordo di Davide, mancato troppo presto ma che continua a essere tra noi grazie alla nostra festa. Ogni anno ci impegniamo per far divertire i giovani di allora ma anche quelli di oggi con i nostri tornei e le nostre serate”.

Tra le novità più attese di quest’anno spicca l’opening party di lunedì 1° giugno, una vera serata inaugurale pensata per dare subito il via all’energia della manifestazione: presentazione ufficiale delle squadre, dj set con Bunny e apertura parziale della cucina. Da quel momento prenderà il via una settimana intensa di sfide sportive, musica live e momenti di aggregazione.

Per tutta la durata della festa si disputerà il tradizionale torneo di calcio a 7, ormai diventato uno degli appuntamenti sportivi che richiamano tantissimi giocatori.

Il programma entrerà nel vivo venerdì 5 giugno con il torneo di calcio dalle 18.30 e, alle 21.30, il concerto dei Bards from Yesterday, band irlandese pronta a trasformare la serata in una grande festa tra energia e musica folk. Sabato 6 giugno ancora sport dal pomeriggio e poi, dalle 21.30, il live dei 90vs2000, una serata tutta da cantare e ballare dedicata ai grandi successi che hanno fatto divertire intere generazioni. Gran finale domenica 7 giugno con le ultime sfide dei tornei, il beach volley, le premiazioni e il dj set conclusivo con Dj Tanza.

A rendere speciale “Ricordando Davide” non è soltanto il programma, ma anche il significato profondo che accompagna la manifestazione fin dalla sua nascita. I fondi raccolti durante la settimana saranno infatti destinati, come sempre, a interventi di miglioria e sostegno dell’area parrocchiale della chiesa di Preglia, confermando il forte legame tra la festa e la frazione di Crevoladossola.

Ventidue anni dopo, il ricordo di Davide continua così a vivere attraverso sorrisi, musica, sport e amicizia, in una manifestazione che ogni estate riesce ancora a coinvolgere e far sentire tutti parte della stessa grande storia.