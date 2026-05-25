Montecrestese, il 2 giugno torna il “Giro delle Frazioni”

Una giornata di cammino tra natura, storia e sapori locali: martedì 2 giugno Montecrestese ospiterà il “Giro delle Frazioni”, camminata escursionistica ed enogastronomica promossa dalla Pro Loco Montecrestese.

L’iniziativa porterà i partecipanti lungo sentieri e antiche mulattiere che collegano alcune frazioni del paese, offrendo l’occasione di ammirare scorci caratteristici, architetture tradizionali e affreschi, in un itinerario pensato per valorizzare il territorio e le sue peculiarità.

Durante la giornata sono previste tappe gastronomiche con colazione, l’aperitivo “aperiMonte” e la polenta, per concludere con dolce e caffè, accompagnati da momenti conviviali e canti in compagnia.

La partenza è prevista in frazione Chiesa, di fronte alla parrocchia, tra le 9.00 e le 10.30, con rientro sempre in frazione Chiesa. Il percorso è indicato come di media difficoltà, con tempi di camminata stimati tra 3 e 4 ore. Sono richieste scarpe da trekking, mentre i bastoncini sono consigliati.

Il costo di partecipazione è di 25 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 6 ai 10 anni, mentre è gratuito fino ai 6 anni. Alla partenza verranno fornite indicazioni più dettagliate sul percorso. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Guido (3401404438) oppure Enzo (3487266993).