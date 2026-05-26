Bandascuola, a Villadossola il concerto finale del progetto musicale

Mercoledì 27 maggio alle 21, a La Fabbrica di Villadossola, si terrà il concerto-saggio conclusivo del progetto Bandascuola, percorso educativo sviluppato negli ultimi due anni scolastici all’interno dell’Istituto F.lli Casetti di Crevoladossola in collaborazione con la Musica di Oira e il Corpo Musicale di Crevoladossola.

L’iniziativa ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria di Preglia e delle prime e seconde della scuola secondaria di primo grado di Preglia, accompagnandoli in un percorso di educazione musicale dedicato anche alla scoperta del mondo bandistico.

Durante l’anno scolastico gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere gli strumenti tipici dell’organico bandistico e di sperimentarne direttamente alcuni, affiancati dagli insegnanti di strumento. Il progetto è stato realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Crevoladossola.

Nel corso della serata i ragazzi presenteranno al pubblico una parte del lavoro svolto durante l’anno, offrendo una dimostrazione concreta del percorso formativo e musicale intrapreso.

Ospite speciale dell’evento sarà la Banda Musicale Giovanile Anbima Vco diretta dal maestro Tommaso Perissinotto, formazione composta da giovani musicisti tra i 13 e i 26 anni già attivi nelle bande musicali del Verbano Cusio Ossola aderenti ad Anbima.